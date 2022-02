Les Etats-Unis autorisent un nouveau traitement à anticorps efficace contre Omicron

Ce traitement reste actif y compris contre le sous-variant d'Omicron BA.2

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé vendredi autoriser en urgence un nouveau traitement contre le Covid-19, les anticorps monoclonaux bebtelovimab, qui restent efficaces contre le variant Omicron.

Ce traitement reste actif y compris contre le sous-variant d'Omicron BA.2, a précisé l'Agence américaine des médicaments (FDA).

Produit par le groupe pharmaceutique Eli Lilly, il pourra être administré aux personnes à haut risque de développer un cas grave de la maladie, à partir de 12 ans.

Lors des essais cliniques, les effets secondaires pouvaient inclure des démangeaisons, nausées ou vomissements.

Mi-janvier, la FDA avait révoqué l'autorisation en urgence de deux traitements, les anticorps monoclonaux de Regeneron (casirivimab et imdevimab) et d'autres d'Eli Lilly (bamlanivimab et etesevimab), car ceux-ci s'étaient révélés inefficaces contre Omicron.

Les anticorps monoclonaux sont des protéines de synthèse imitant les capacités du système immunitaire à combattre le virus, afin de l'épauler.

Injectés généralement par intraveineuse, ils fonctionnent en s'attachant à la protéine spike à la surface du virus, qui constitue sa clé d'entrée dans l'organisme.

L'efficacité de la dose de rappel des vaccins de Pfizer et de Moderna baisse avec le temps, mais reste élevée contre les hospitalisations quatre mois après l'injection, a par ailleurs révélé une étude publiée vendredi par les autorités sanitaires américaines.