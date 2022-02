Canada: des prospectus antisémites découverts à Vancouver

Les incidents antisémites sont en forte augmentation ces dernières années

Des prospectus antisémites blâmant les Juifs pour la pandémie de Covid-19 ont été affichés sur les portes d'habitations, les devantures d'entreprises ou encore sur des voitures dans un quartier de Vancouver au Canada.

La police de Vancouver et la section nord-ouest du Pacifique de la Ligue anti-diffamation (ADL) ont reçu de nombreux rapports de la population locale concernant les dépliants, et une enquête policière a été ouverte.

Des propos suprématistes blancs et un lien vers un site sur les théories du complot concernant la pandémie en cours et le peuple juif étaient inscrits sur les flyers.

L'ADL rapporte que les auteurs ont été identifiés et appartiennent à un groupe extrémiste antisémite. Des dépliants similaires auraient été découverts dans tout le pays, y compris dans les grandes villes comme Denver mais aussi dans des zones rurales comme l'Idaho et le Vermont.

L'Organisation sioniste mondiale et l'Agence juive ont récemment publié un rapport selon lequel 2021 a été l'année la plus antisémite de la dernière décennie.

Parmi les incidents antisémites, les plus signalés figurent les tags, la profanation, le vandalisme et la propagande, mais la violence physique et verbale représentait encore un peu moins d'un tiers de tous les incidents.

Un pic de l'antisémitisme a été relevé au cours du mois de mai, alors qu'Israël a reçu plus de 4.300 roquettes sur son territoire, envoyées depuis la bande de Gaza pendant 11 jours.