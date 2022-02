Le consulat israélien à Chicago a coorganisé une "conversation intercommunautaire" pour "renforcer l'alliance" entre Noirs et Juifs

"La communauté noire et la communauté juive connaissent la signification de l'histoire"

Le consulat d'Israël à Chicago a coorganisé un événement avec des députés et des responsables communautaires visant à renforcer l'alliance entre les Noirs et les Juifs.

Plus de 100 personnes ont assisté à la réunion appelée "conversation intercommunautaire", coprésidée par Danny Davis, membre du Congrès américain, Donne Trotter, sénateur d'État, et Yinam Cohen, consul général d'Israël, au DuSable Museum of African American History, dans le quartier de Hyde Park, dans le sud de la ville. La présidente du musée, le Dr Carol Adams, a également coprésidé l'événement.

"Ma vision en tant que Consul général d'Israël dans le Midwest est de refortifier nos conversations et actions intercommunautaires. Le consulat s'efforce déjà de relier les communautés en proposant des expériences israéliennes en matière de santé mentale, d'agriculture urbaine, de technologie et d'entrepreneuriat. Ce sont des outils pour le travail que les organisations communautaires et les dirigeants font déjà dans les quartiers sud et ouest", a expliqué M. Cohen aux participants.

M. Cohen a fait du renforcement de l'alliance entre les Noirs et les Juifs l'une de ses principales priorités depuis son arrivée à Chicago l'année dernière. Il a rencontré le pasteur Chris Harris de la Bright Star Church afin de faire progresser un partenariat dans le cadre duquel l'organisation Natal, qui traite les victimes israéliennes du terrorisme, a formé des militants de la communauté de Chicago sur la façon de faire face aux traumatismes causés par la violence armée.

L'événement de samedi a rendu hommage au Prince Asiel Ben Israël, un leader de longue date du mouvement israélite hébraïque noire qui a œuvré pour rapprocher les communautés de Chicago et d'Israël.

Le rassemblement a également servi de lancement à l'Institut Shiloh, une nouvelle initiative dirigée par la directrice du projet Philos, Kristina King, qui offre des possibilités d'éducation et de voyage à de jeunes leaders noirs en Israël et en Afrique occidentale.

"Je me souviens qu'enfant, j'ai grandi avec l'idée qu'il y avait un lien sérieux entre le peuple noir, le peuple juif et la nation d'Israël", dit M. Davis.

"Nous devons nous battre comme l'ont fait Abraham Heschel et le Dr Martin Luther King Jr", ajoute l'ancien représentant Jesse Jackson Jr, un autre orateur de l'événement.

"La communauté noire et la communauté juive connaissent la signification de l'histoire. Lorsque d'autres tentent de délégitimer nos luttes historiques, de déformer nos motivations, nous devons apporter l'héritage de nos ancêtres au présent", a poursuivi M. Cohen.