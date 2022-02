Justin Trudeau suscite l'indignation après avoir accusé une députée de confession juive de soutenir les gens "qui brandissent des croix gammées"

La députée réclame des excuses à Justin Trudeau

Le Premier ministre Justin Trudeau a suscité l'indignation mercredi à la Chambre des communes canadienne lorsqu'il a accusé une membre de confession juive du Parti conservateur de soutenir "les gens qui brandissent des croix gammées".

M. Trudeau a fait ces commentaires pendant la période de questions quotidienne à la chambre basse du Parlement canadien, après avoir essuyé les critiques de la députée conservatrice Melissa Lantsman, qui est devenue la première femme juive élue dans son parti en octobre dernier, a rapporté Fox News.

Mme Lantsman a rappelé les propos du Premier ministre envers les manifestants du "Convoi de la liberté" qui ont organisé des manifestations contre les restrictions sanitaires à Ottawa et à divers postes frontaliers.

https://twitter.com/i/web/status/1494043412785512453 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Si les Canadiens doivent faire confiance à leur gouvernement, le gouvernement doit faire confiance aux Canadiens", a déclaré Mme Lantsman, répétant les propos tenus pas M. Trudeau en 2015.

Mme Lantsman a ensuite évoqué la façon dont il a récemment qualifié les manifestants de "très souvent misogynes, racistes, et haineux envers les femmes".

"Le même Premier ministre, six ans plus tard attise les flammes d'une urgence nationale injustifiée. Quand le Premier ministre a-t-il perdu son chemin ?", a-t-elle demandé, suscitant les applaudissements des membres de son parti.

Mais leurs applaudissements se sont vite transformés en cris après que Justin Trudeau, membre du Parti libéral, a répondu.

"Les membres du Parti conservateur peuvent se tenir avec des gens qui brandissent des croix gammées, ils peuvent se tenir avec des gens qui brandissent le drapeau confédéré", a-t-il clamé.

https://twitter.com/i/web/status/1494058380520001542 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous choisirons de nous tenir aux côtés des Canadiens qui méritent de pouvoir se rendre à leur travail, de pouvoir retrouver leur vie. Ces manifestations illégales doivent cesser, et elles cesseront", a-t-il ajouté.

Le député conservateur Dane Lloyd a critiqué Justin Trudeau pour ses commentaires et a exigé des excuses.

"Monsieur le Président, je n'ai jamais vu de telles remarques honteuses et déshonorantes venant de ce Premier ministre", a déclaré M. Lloyd.

"Il y a des membres de ce caucus conservateur qui sont les descendants de victimes de la Shoah", a-t-il ajouté.

Plus tard dans la session, après que M. Trudeau a quitté la chambre basse, Mme Lantsman a évoqué les propos du Premier ministre.

"Je suis une femme juive forte, membre de cette Chambre, et descendante de survivants de la Shoah et ... cela n'a jamais été pointé du doigt. On ne me l'a jamais fait ressentir sauf aujourd'hui, lorsque le Premier ministre m'a accusé de me tenir avec des gens qui soutiennent les croix gammées. Je pense qu'il me doit des excuses, ainsi qu'à tous les membres de cette Chambre", a-t-elle conclu.