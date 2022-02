USA: Donald Trump aurait préservé des documents classifiés après son départ de la Maison Blanche (Archives nationales)

Ces révélations soulèvent des questions sur "la légalité" des actions de M. Trump (média)

L'ancien président Donald Trump aurait emporté des documents classifiés dans sa maison privée à Mar-a-Lago en Floride, ainsi que des boîtes pleines d'autres documents, ont déclaré les Archives nationales des États-Unis selon le New York Times.

"NARA (National Archives and Record Administration) a identifié des éléments considérés comme des informations classifiées de sécurité nationale dans les boîtes", a déclaré dans une lettre sur son site Web l'agence indépendante du gouvernement américain responsable des archives produites et reçues par les organes du gouvernement fédéral.

Selon le journal, ces révélations soulèvent des questions sur la légalité des actions de M. Trump et sur le fait qu'il ait ou non mal géré des informations sensibles.

L'archiviste américain David Ferriero a de son côté indiqué auprès du Comité de contrôle et de réforme - le principal comité d'enquête de la Chambre des représentants des États-Unis que la NARA avait signalé les conclusions au ministère de la Justice, d'après CNBC.

La loi américaine exige que tous les documents soient immédiatement remis aux Archives nationales lorsqu'un président quitte ses fonctions, a rappelé la chaîne américaine.

Ces informations interviennent tandis que vendredi, un juge a affirmé que Donald Trump pourrait être poursuivi pour son rôle dans l'attaque du Congrès américain par ses partisans.

L'ex-président américain est visé par plusieurs plaintes d'élus et de policiers qui l'accusent d'être directement responsable de la violence perpétrée par des militants au Congrès le 6 janvier 2021.

Ces plaintes sont recevables, au motif que les faits et gestes de Donald Trump ce jour-là étaient des "actes non officiels", entièrement dédiés "à ses tentatives de rester en fonction pour un second mandat", ce qui ne rentre selon le juge pas dans le champ de l'immunité présidentielle.