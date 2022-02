USA: des dépliants antisémites découverts à Colleyville au Texas

La police de Colleyville a déclaré que le nombre de dépliants était estimé à plusieurs centaines

Des dépliants antisémites ont été découverts par les habitants de Colleyville, au Texas, la communauté où un rabbin et trois de ses fidèles ont été retenus en otage pendant 12 heures à la synagogue locale le mois dernier.

Les dépliants, qui étaient éparpillés dans la ville dans des sacs plastiques contenant des cailloux pour les alourdir, étaient similaires à ceux qui ont été distribués dans plusieurs villes du pays à plusieurs reprises, selon des informations locales.

La synagogue de la ville, la congrégation Beth Israel, a publié une déclaration condamnant les dépliants et a déclaré que certains membres de la synagogue avaient trouvé les dépliants à l'entrée de leur maison.

"Nous comprenons que le département de police de Colleyville et le FBI enquêtent, et leur implication nous réconforte. Nous espérons que la ou les personnes responsables seront identifiées et poursuivies dans toute la mesure permise par la loi. Les discours de haine qui circulent ne peuvent pas être pris à la légère", indique un responsable de la synagogue.

La police de Colleyville a déclaré à Fox 7 que le nombre de dépliants était estimé à plusieurs centaines.

Sur l'un des dépliants on pouvait lire "chaque aspect de l'agenda du coronavirus est juif".

Le mois dernier, des tracts antisémites ont été distribués à des centaines de foyers dans deux villes du sud de la Floride à forte population juive, selon les autorités américaines.