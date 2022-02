Canada: des élèves font le salut hitlérien à leur professeur de confession juive et fille de survivants de la Shoah

L'enseignante était à son poste depuis 8 ans dans l'établissement Valley Park Middle School

La police et les autorités scolaires enquêtent sur un incident au cours duquel des élèves d'une école de Toronto au Canada ont fait le salut hitlérien à une enseignante qui est la fille de survivants de la Shoah.

"Un de nos professeurs de français, un professeur juif est sorti de la salle", a déclaré mardi Shari Schwartz-Maltz, porte-parole du Toronto District School Board, à City News, une chaîne de télévision locale.

"Quand elle est revenue dans la salle, plusieurs étudiants l'ont entourée et lui ont fait le salut Heil Hitler. Cet incident était très haineux, très blessant, très bouleversant pour l'enseignante qui est de confession juive, et elle vient de me permettre de partager avec vous le fait qu'elle est aussi l'enfant de survivants de l'Holocauste. C'est donc quelque chose qui la touche profondément", a-t-elle ajouté.

Schwartz-Maltz, qui préside le comité du patrimoine juif de la commission scolaire, a déclaré qu'il y aurait des "conséquences" pour les enfants impliqués et qu'il y aurait des cours supplémentaires sur la Shoah.

City News a cité Schwartz-Maltz disant que la police enquêtait, mais n'ajouterait pas de détails.

Elle a déclaré que l'enseignante était à son poste depuis 8 ans dans l'établissement Valley Park Middle School.

Au début du mois, des prospectus antisémites blâmant les Juifs pour la pandémie de Covid-19 ont été affichés sur les portes d'habitations, les devantures d'entreprises ou encore sur des voitures dans un quartier de Vancouver.