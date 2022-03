USA: Le Sénat adopte un projet de loi de dépenses de dizaines de milliards de dollars pour financer le "Dôme de fer" et la guerre en Ukraine

Le projet doit être signé ce vendredi

Le Sénat américain a adopté jeudi soir un projet de loi de dépenses "omnibus" pour 2022 dont 1 milliard de dollars de financement supplémentaire pour le système de défense antimissile israélien "Dôme de fer".

Le paquet de dizaines de milliards de dollars a été approuvé par le Sénat avec une marge confortable de 68 contre 31 un jour après que la Chambre des représentants a donné sa propre approbation. Le président américain Joe Biden devrait le signer vendredi.

La législation comprenait de nombreux projets de loi concernant Israël et les Palestiniens ainsi que 13,6 milliards de dollars d'aide humanitaire et militaire à l'Ukraine déchirée par la guerre depuis plus de deux semaines.

Jérusalem était à la recherche d'un financement supplémentaire du "Dôme de fer" en plus des 500 millions de dollars qu'elle reçoit déjà chaque année dans la défense antimissile après avoir été contrainte d'utiliser des quantités importantes de missiles intercepteurs et de batteries pendant l'opération "Gardien du mur" avec Gaza en mai dernier.

Après l'adoption du projet de loi de dépenses mercredi soir, le Premier ministre israélien Naftali Bennett, le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid ont salué le projet et publié des déclarations remerciant leurs alliés à Washington.

Le projet de loi comprend également les 3,8 milliards de dollars d'aide à la défense d'Israël conformément au protocole d'accord signé par l'ancien président Barack Obama en 2015.