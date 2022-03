Des manifestants pro-palestiniens à New York appellent à l'"Intifada"

Ils portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Nous libérerons la Palestine de notre vivant"

Plusieurs centaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés à New York mercredi pour protester contre les organisations liées à Israël, à l'occasion de la "Journée de la Terre", un événement annuel de protestation des Palestiniens.

Les manifestants se sont rassemblés devant la gare de Grand Central à Manhattan, tandis qu'un petit groupe de contre-manifestants pro-israéliens s'est rassemblé de l'autre côté de la rue, portant des drapeaux israéliens et des pancartes avec les images des 11 Israéliens tués dans des attaques terroristes la semaine dernière.

Des policiers sont venus séparer les deux groupes alors qu'ils se criaient dessus de part et d'autre de la 42e rue.

Le groupe pro-palestinien a ensuite défilé dans le centre de Manhattan, s'arrêtant devant les bureaux de groupes liés à Israël, dont Friends of the IDF, le Central Fund of Israel et Ateret Cohanim.

Ils portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "jusqu'à la victoire", "Nous libérerons la Palestine de notre vivant" et "Résistance jusqu'au retour".

Les manifestants ont scandé : "Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre", "La résistance est justifiée lorsque les gens sont colonisés", "De New York à Gaza, mondialisons l'Intifada" et "Il n'y a qu'une seule solution - la révolution de l'Intifada".

Des membres du groupe Naturei Karta, un groupe marginal antisioniste ultra-orthodoxe, étaient présents et ont entonné des chants tels que "Judaïsme oui, sionisme non, l'État d'Israël doit disparaître".

Les manifestants ont appelé à des mesures coercitives contre les organisations pro-israéliennes de New York, notamment le retrait de leur statut d'organisations à but non lucratif.

La manifestation de mercredi a coïncidé avec une série d'attaques terroristes en Israël, dont une fusillade qui a fait cinq morts mardi à Bnei Brak.