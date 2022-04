USA: tests de missiles hypersoniques passés sous silence pour éviter les tensions avec la Russie (média)

Il s'agit du deuxième test réussi d'un lancement de missile HAWC

Les États-Unis ont procédé à la mi-mars à un test de missile hypersonique sans en publier l'information afin d'éviter une escalade des tensions avec la Russie, a rapporté mardi CNN.

Le Lockheed Martin Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept (HAWC) a été lancé depuis un bombardier B-52 au large de la côte ouest, a révélé un responsable de la défense à la chaîne américaine, volant à plus de 20.000 mètres d'altitude et sur une distance de plus de 483 km. On ne sait pas exactement à quelle vitesse le missile a volé.

Le HAWC testé par les États-Unis est dépourvu d'ogive et utilise à la place son énergie cinétique pour détruire une cible.

Il s'agit du deuxième test réussi d'un lancement de missile HAWC, le premier ayant été mené en septembre dernier avec le Raytheon HAWC, propulsé par un moteur scramjet Northrop Grumman.

Le test a été effectué alors que le président américain Joe Biden se prépare à une visite auprès des alliés de l'OTAN en Europe.

Vendredi, les États-Unis avaient déjà annulé un essai du missile balistique intercontinental Minuteman III afin d'éviter une escalade des tensions avec la Russie.