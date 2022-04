Au moins 13 blessés après des tirs dans le métro de New York (pompiers)

L'incident a eu lieu dans le métro à Brooklyn, a confirmé une porte-parole de la police

Au moins 13 personnes ont été blessées mardi matin par des tirs dans le métro de New York, dans l'arrondissement de Brooklyn, et des engins explosifs ont été retrouvés sur place, ont indiqué la police et les pompiers.

Un porte-parole des pompiers a précisé que des "engins explosifs non déclenchés" avaient été retrouvés. Selon un tweet de la police, "il n'y a pas d'engins explosifs opérables à l'heure actuelle".

Un important dispositif de sécurité a été mis en place au niveau de la 36e rue et de la 4e avenue de Brooklyn, où se sont produits les faits.

"A 8h27, la police a reçu un appel d'urgence par une personne qui a été touchée par balle, dans le métro" à Brooklyn, a indiqué une porte-parole de la police de New York, qui a demandé au public d'éviter la zone.

Selon un porte-parole des pompiers, il y a eu "plusieurs tirs" et "13 personnes ont été blessées".

La gouverneure démocrate de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a fait savoir qu'elle suivait la situation et était tenue au courant de l'enquête sur l'événement.

Pour le premier trimestre 2022 -- du 1er janvier à début avril -- le nombre de fusillades et coups de feu à New York a augmenté de 260 à 296 par rapport à la même période de 2021, selon des chiffres du NYPD dévoilés la semaine dernière.