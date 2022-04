Tirs dans le métro de New York: 23 blessés, la police se concentre sur le locataire d'une camionnette

La police parcourt la ville à la recherche du tireur, "un homme noir" mesurant environ 1,65 m

Un homme armé portant un masque à gaz et un gilet de chantier a déclenché mardi deux engins fumigènes et tiré au moins 33 balles dans une rame de métro aux heures de pointe, blessant 23 personnes dont dix par balle, ont annoncé les autorités.

Sur les lieux de la fusillade, les enquêteurs ont retrouvé une arme de poing et trois chargeurs, ainsi qu'une clé de véhicule qui leur a permis de remonter jusqu'à une camionnette de la société américaine U-Haul, récemment louée et abandonnée dans Brooklyn.

Le responsable de l'enquête, James Essig a toutefois précisé qu'on ignorait pou l'heure si le locataire du véhicule, identifié comme étant Frank R. James, 62 ans, avait un lien avec l'attaque du métro.

Les autorités ont examiné ses publications sur les réseaux sociaux, et certaines ont conduit les responsables à renforcer la sécurité du maire de New York, Eric Adams.

La cheffe de la police de New York (NYPD), Keechant Sewell, a par ailleurs qualifié les messages de "préoccupants".

Mardi, toute la journée, un important dispositif de sécurité - pompiers, ambulances, police - a été déployé. Plusieurs écoles ont annulé toute sortie de leurs élèves à l'extérieur.