63% des Juifs américains approuvent la politique de Joe Biden (sondage)

63 % de Juifs américains approuvent la politique de Joe Biden, soit une baisse par rapport à l'année dernière, a rapporté mercredi le Jewsh Telegraphic Agency (JTA).

Un sondage publié mercredi par l'Institut de l'électorat juif, un groupe dirigé par d'éminents démocrates juifs, montre que la cote d'approbation de M. Biden a baissé par rapport aux 80% d'un sondage réalisé par la même organisation en juillet dernier.

Sa cote de désapprobation est de 37% cette année, contre 20 % en juillet dernier.

Les deux sondages ont été réalisés par GBAO Strategies.

"Les Américains de confession juive continuent de soutenir le président Biden et le parti démocrate à des niveaux plus élevés que l'ensemble de la population américaine, une tendance qui semble en passe de se poursuivre lors des élections de mi-mandat de cette année et à l'avenir", a déclaré le président du groupe, Martin Frost, un ancien député démocrate du Texas.

La cote de popularité de M. Biden a généralement chuté de manière vertigineuse au cours de l'année dernière, en raison d'une sortie bâclée de l'Afghanistan, d'une pandémie persistante et d'une inflation que son gouvernement ne parvient pas à juguler.

Son taux d'approbation oscille généralement autour de 42%, le plus bas de sa présidence.

Joe Biden obtient de bons résultats parmi les Juifs dans sa gestion de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, avec 72 % d'opinions favorables.

Les sondeurs ont contacté 800 électeurs juifs inscrits par SMS du 28 mars au 3 avril, dont la marge d'erreur est de 3,5 points de pourcentage.