New York: des participants appellent à "mondialiser l'Intifada" lors d'une marche pro-palestinienne

Certains manifestants étaient membres du mouvement orthodoxe Neturei Karta

Des dizaines de manifestants se sont rassemblés près du Consulat général d'Israël à Manhattan mercredi "pour soutenir la résistance et la libération palestiniennes par tous les moyens nécessaires".

Alors qu'une douzaine de policiers étaient alignés autour de la zone, les manifestants ont commencé à appeler à "mondialiser l'Intifada".

Les tensions sont vives en Israël, où des émeutiers palestiniens ont affronté la police sur le Mont du Temple de Jérusalem.

Plusieurs groupes d'activistes ont organisé le rassemblement, dont Within Our Lifetime, Samoudin et le Mouvement de la jeunesse palestinienne. Les organisateurs ont refusé de parler à la New York Jewish Week, qu'ils considèrent comme faisant partie des "médias sionistes".

Mardi, le Centre Simon Wiesenthal, un groupe de défense des droits des Juifs, a demandé à la ville d'empêcher le rassemblement.

Il n'y a pas eu de violence lors de la manifestation de mercredi.

Les participants ont commencé par des chants, au son des tambours, de la phrase pro-palestinienne "Du fleuve à la mer". D'autres chants comprenaient "Nous ne voulons pas de deux États, nous voulons tout" et "Israël, va en enfer".

Un manifestant pro-palestinien a brûlé un drapeau israélien et l'a traîné sur la chaussée. Un homme vêtu d'une tenue orthodoxe traditionnelle s'est joint à eux pour danser sur le drapeau.

Alex Bauman, de confession juive, a affirmé être présent pour observer la manifestation afin de voir ce qui se passe du côté des soutiens des Palestiniens.

"Utiliser des termes comme 'les médias sionistes contrôlent l'Amérique' est profondément antisémite", a affirmé M. Bauman.

"Quand vous remplacez juif par sioniste, c'est tout aussi mauvais", a-t-il ajouté.