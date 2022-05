La Cour suprême des Etats-Unis prête à annuler le droit à l'avortement (média)

"Il est temps de respecter la Constitution et de renvoyer la question de l'avortement aux élus du peuple"

La Cour suprême des Etats-Unis s'apprête à voter en faveur de l'annulation de l'arrêt historique de 1973 dans lequel elle a reconnu le droit à l'avortement, a révélé tard lundi le média politique américain Politico, après une fuite inédite de documents.

Selon cette source, l'avant-projet d'une décision majoritaire, rédigé par le juge conservateur Samuel Alito et daté du 10 février, est une répudiation complète et sans faille de l'arrêt Roe v. Wade qui garantissait les protections constitutionnelles fédérales du droit à l'avortement.

"Roe s'est complètement trompé dès le départ", écrit M. Alito.

"Nous estimons que Roe et Casey doivent être annulés", écrit-il dans le document, intitulé "Avis de la Cour", faisant référence également à l'arrêt "Planned Parenthood v. Casey" adopté en 1992 pour renforcer ces droits.

"Il est temps de respecter la Constitution et de renvoyer la question de l'avortement aux élus du peuple", a-t-il ajouté.

Les juges peuvent modifier leurs décisions au fur et à mesure que les projets d'avis circulent, et les décisions importantes sont susceptibles de faire l'objet de plusieurs projets et de changements de votes, parfois jusqu'à quelques jours seulement avant le dévoilement d'une résolution.

Le verdict du tribunal ne sera pas définitif tant qu'il ne sera pas publié, probablement dans les deux prochains mois.

Si cette conclusion est bien retenue par la Haute cour, les Etats-Unis reviendront à la situation en vigueur avant 1973 quand chaque Etat était libre d'interdire ou d'autoriser les avortements.