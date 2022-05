L'hôtel de ville de New York illuminé en bleu et blanc pour les 74 ans d'Israël

"La ville de New York se tient aux côtés de l'État d'Israël (...) en tant que phare d'espoir et d'opportunité"

L'hôtel de ville de New York et d'autres bâtiments municipaux de la ville se sont couverts de lumières bleues et blanches mercredi soir pour marquer le jour de l'indépendance d'Israël, qui marque le 74ème anniversaire de la fondation de l'État juif.

"Aujourd'hui, nous célébrons ensemble Yom Ha'atzmaout, le jour de l'indépendance d'Israël", a déclaré le maire de New York, Eric Adams, dans un communiqué.

"En tant que foyer de la plus grande population juive du monde en dehors d'Israël, la ville de New York se tient aux côtés de l'État d'Israël, qui célèbre ses 74 ans en tant que phare d'espoir et d'opportunité, et se joint à notre aspiration collective à la paix, à la sécurité et à la diffusion des valeurs démocratiques dans tout le Moyen-Orient", a-t-il ajouté.

Le consul général d'Israël à New York Asaf Zamir a remercié le maire Eric Adams "pour ce geste réconfortant".

"Ces lumières démontrent la force éternelle du lien entre la ville de New York et l'État d'Israël, qui continuera à s'épanouir sous la direction du maire", a-t-il déclaré.