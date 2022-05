Trump a cherché à éliminer un commandant iranien avant l'élection de 2020, selon un ancien chef du Pentagone

"C'était une très mauvaise idée avec de très grandes conséquence", selon l'ancien secrétaire à la Défense

Donald Trump a voulu éliminer un haut responsable militaire iranien en août 2020, quelques mois avant l'élection présidentielle américaine, a affirmé son ancien secrétaire à la Défense dans un nouveau livre, dont le Guardian s'est procuré une copie.

Dans son livre "A Sacred Oath : Memoirs of a Defense Secretary in Extraordinary Times" (Un serment sacré : Mémoires d'un secrétaire à la défense dans des temps extraordinaires), Mark Esper explique comment il s'est opposé à nombreux projets illégaux ou mal conçus lancés par le président américain et son équipe.

Il évoque notamment le tir de "missiles sur le Mexique pour détruire des laboratoires de drogue" et le trempage de la tête décapitée d'un chef terroriste dans du sang de porc en guise d'avertissement aux militants islamistes.

Mark Esper révèle également que le général Mark Milley, qui dirige les chefs d'état-major interarmées, lui a assuré que le conseiller à la sécurité nationale de l'époque, Robert O'Brien, avait indiqué que "le président voulait frapper un officier militaire de haut rang qui opérait en dehors de l'Iran", peu avant l'élection de 2020.

Les États-Unis avaient déjà éliminé Qassem Soleimani, le chef de la force d'élite iranienne Qods, lors d'une frappe à Bagdad en janvier 2020.

"C'était une très mauvaise idée avec de très grandes conséquences (…) Milley et moi étions conscients de cette personne et des troubles qu'elle suscitait dans la région depuis un certain temps. Mais pourquoi maintenant ? Qu'y avait-il de nouveau ? Y avait-il une menace imminente ? Pourquoi ne pas réunir l'équipe de sécurité nationale pour discuter de cette question ?", écrit Mark Esper dans son livre.

Selon Esper, Milley s'est dit "stupéfait" et sentait que cette opération visait à aider Trump à être réélu.

L'ancien secrétaire à la Défense se souvient avoir dit à Milley qu'il n'agirait pas sans un ordre écrit de Trump, selon le Guardian.

"Il n'était pas question que j'entreprenne unilatéralement une telle action. En particulier une action lourde de toute une série d'implications juridiques, diplomatiques, politiques et militaires, sans compter qu'elle pourrait nous plonger dans une guerre avec l'Iran", explique Mark Esper dans son livre.

L'opposition de Trump à l'Iran a été un élément clé de sa campagne et beaucoup ont craint qu'il ne tente de provoquer une guerre à l'approche des élections de novembre 2020.