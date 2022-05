USA: Rashida Tlaib présente une résolution pour que le Congrès reconnaisse la "Nakba" palestinienne

"Le peuple palestinien vit sous l'oppression et le racisme violent depuis la Nakba"

Rashida Tlaib, membre du Congrès américain, a présenté une résolution pour que le Congrès reconnaisse la "Nakba", un jour après que les Palestiniens ont marqué le 74e anniversaire de la "Catastrophe".

La résolution a été soutenue et coparrainé par Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Betty McCollum ou encore Marie Newman.

"Aujourd'hui, j'ai introduit une résolution reconnaissant la Nakba, dans lequel 400 villes et villages palestiniens ont été détruits et plus de 700.000 Palestiniens déracinés de leurs maisons et devenus des réfugiés", a déclaré Rashida Tlaib.

"Le peuple palestinien vit sous l'oppression et le racisme violent depuis la Nakba qui continue de se produire aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

"Nous devons reconnaître que l'humanité des Palestiniens est niée lorsque les gens refusent de reconnaître les crimes de guerre et les violations des droits de l'homme dans cet Israël de l'apartheid", a insisté l'élue américano-palestinienne.

La Campagne américaine pour les droits des Palestiniens a salué cette décision en soulignant que "pendant trop longtemps, l'expérience palestinienne a été ignorée par Washington, et les Palestiniens ont été victimes d'épuration ethnique pour avoir tenté de raconter leur histoire".

"Nous devons réorienter la politique étrangère américaine pour qu'elle ne permette plus à Israël de déplacer les Palestiniens en permanence grâce à des financements militaires - et pour qu'elle devienne responsable" a estimé la coalition nationale qui représente une centaine de groupes.