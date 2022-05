Canada: l’ACIA affirme que deux vins fabriqués en Cisjordanie ne sont pas des produits d’Israël

En 2019, un juge de la Cour fédérale a estimé que les implantations ne faisaient pas partie de l'État d'Israël

L’Agence canadienne de l’inspection des aliments (ACIA) a déclaré que deux vins produits en Cisjordanie et vendus en Ontario ont été faussement étiquetés "Produit d’Israël" à cause du manque d’informations claires sur les étiquettes, ont rapporté les médias canadiens.

La nouvelle décision de l'Agence canadienne de l'inspection des aliments est le dernier rebondissement d'une affaire qui a débuté il y a cinq ans.

En 2017, David Kattenburg, alors résident de Winnipeg, a déposé une plainte auprès de l'agence concernant deux vins fabriqués dans les implantations de Psagot et Shiloh, en Cisjordanie. Il a fait valoir qu'ils ne devraient pas être considérés comme des produits d'Israël en vertu de la loi canadienne, car ils provenaient des implantations israéliennes en Cisjordanie.

L'agence s'est d'abord rangée du côté de M. Kattenburg, mais est revenue sur sa décision après que les Affaires mondiales Canada (ministère du gouvernement fédéral chargé des relations diplomatiques et consulaires) a fait remarquer que la Cisjordanie était incluse dans l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Etat hébreu.

En 2019, un juge de la Cour fédérale a estimé que les implantations ne faisaient pas partie de l'État d'Israël et que l'étiquetage était donc "inexact et trompeur."

Dans sa dernière décision, datée de vendredi dernier, l'agence d'inspection affirme que les vins n'ont pas été produits à l'intérieur des frontières internationalement reconnues d'Israël et que leurs étiquettes ne mentionnent pas qu'ils ont été produits dans une zone de la Cisjordanie administrée par l'État israélien.

Par conséquent, l'étiquetage est "faux" et va à l'encontre des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

Cependant, l'agence d'inspection des aliments affirme qu'elle n'a pas la compétence de suggérer un libellé exact ou d'approuver les étiquettes.

L'agence a l'intention de tenir une consultation plus tard cette année avec les parties intéressées.

M. Kattenburg et son avocat, Dimitri Lascaris, ont salué la nouvelle décision de l'agence et suggéré que les étiquettes des vins en question portent la mention "Produit de Cisjordanie (implantation israélienne)".

"Nous espérons qu'une fois que les importateurs de produits issus des colonies israéliennes se seront adaptés à la nouvelle décision, l'ACIA prendra des mesures pour s'assurer que les étiquettes de ces produits contiennent toutes les informations importantes dont les consommateurs canadiens ont besoin pour prendre des décisions d'achat éclairées", peut-on lire dans leur déclaration.

M. Kattenburg, qui vit actuellement aux Pays-Bas, a déclaré dimanche dans une interview qu'il prévoyait de participer à la prochaine consultation de l'agence d'inspection en "faisant valoir que les étiquettes doivent être absolument explicites".