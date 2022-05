USA: pour l'ambassadrice en charge de la lutte contre l'antisémitisme, la fusillade de Buffalo reflète une "idéologie antisémite omniprésente"

Mme Lipstadt a décrit l'antisémitisme comme étant "fluide, se déplaçant et venant de toutes les directions"

La nouvelle ambassadrice en charge de la lutte contre l'antisémitisme aux États-Unis, Deborah Lipstadt, a déclaré que la récente fusillade de Buffalo au cours de laquelle 10 personnes noires ont été assassinées, était la démonstration d'une idéologie antisémite omniprésente, lors de son tout premier discours à New York, jeudi matin.

"De nombreuses personnes ont pu constater l'impact horrible de la théorie du grand remplacement lors de la fusillade de Buffalo", a-t-elle déclaré, faisant référence à une théorie du complot que le tireur de Buffalo avait partagée dans un manifeste en ligne. Elle a déclaré que le "premier objectif du tireur était de tuer des Noirs, mais qu'il s'occuperait des Juifs en temps voulu".

Lors d'un événement organisé par la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines, au Museum of Jewish Heritage à Battery Park, l'ambassadrice a évoqué la façon dont l'antisémitisme est lié à d'autres discours de haine, citant la fusillade de Buffalo.

Mme Lipstadt a par ailleurs décrit l'antisémitisme comme étant "omniprésent, fluide, se déplaçant et venant de toutes les directions".

"Nous ne devons jamais nous faire l'illusion que l'antisémitisme provient d'une seule direction politique, sociale, ethnique ou religieuse", a-t-elle déclaré.

Elle a cité d'autres exemples qui relient le racisme et l'antisémitisme, notamment Charlottesville en 2017, où des nationalistes blancs ont scandé "Les Juifs ne nous remplaceront pas".

Mme Lipstadt a également souligné le lien entre "l'antisémitisme et les attaques contre Israël", notant toutefois que "la critique des politiques du gouvernement israélien n'est pas de l'antisémitisme en soi."

À New York, les incidents antisémites ont augmenté de 24% l'année dernière pour atteindre le niveau le plus élevé depuis des décennies, selon un rapport annuel publié par l'Anti-Defamation League. Le rapport a dénombré 416 incidents antisémites dans l'État, dont 51 agressions, le plus grand nombre d'agressions physiques depuis que la Ligue a commencé à compiler des données en 1979.

Il y a également eu une hausse dans tout le pays, avec 2.717 incidents antisémites recensés en tout, dont 88 agressions, soit une augmentation de 167% par rapport à l'année précédente.