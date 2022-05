Argentine: deux cas de variole du singe, les premiers rapportés en Amérique latine

La maladie est endémique dans 11 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest

L'Argentine a confirmé vendredi deux cas de variole du singe dans le pays, premiers cas officiellement rapportés par des autorités sanitaires en Amérique latine, où la maladie n'est pas endémique.

Le ministère argentin de la Santé a indiqué dans un communiqué qu'un cas suspect identifié en début de semaine a été confirmé positif après des analyses complémentaires, dont un séquençage génomique.

Ce dernier a donné un "haut pourcentage" d'homologie avec la branche d'Afrique de l'Ouest, zone endémique de la maladie.

Le ministère n'a pas donné de précisions sur le patient, mais selon la presse il s'agit d'un quadragénaire qui a récemment séjourné en Espagne, l'un des pays non endémiques qui a signalé le plus de cas récents (98 vendredi).

"Le patient est en bon état général, à l'isolement, et reçoit un traitement symptomatique. Ses proches contacts, qui font l'objet d'un suivi clinique et épidémiologique strict, sont tous asymptomatiques à ce jour", a précisé le ministère.

Dans la soirée, il a confirmé un deuxième cas authentifié, celui d'un résident espagnol en visite depuis mercredi dans la province de Buenos Aires, sans lien avec le premier cas, et qui présente des lésions cutanées, l'un des symptômes de la variole du singe. Il est néanmoins en "bon état général", et lui aussi à l'isolement.

Endémique dans 11 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, la variole du singe a été détectée dans plus de 20 autres pays dans le monde, dont les Etats-Unis, l'Australie, les Emirats arabes unis et une dizaine de pays d'Europe.