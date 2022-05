Joe Biden se rend dans la ville en deuil d'Uvalde à la suite de la fusillade dans une école du Texas

"Faites quelque chose!", a scandé une foule, "nous le ferons. Nous le ferons", a promis le président

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden ont apporté leur soutien dimanche à une ville en proie au chagrin et à la colère alors qu'ils rendaient hommage à 19 élèves et deux enseignants tués lors d'une fusillade de masse dans une école primaire du Texas.

À l'extérieur de l'école primaire Robb, lieu de l'un des pires massacres en milieu scolaire aux Etats-Unis, M. Biden s'est arrêté devant un mémorial de 21 croix et la première dame a déposé un bouquet de fleurs blanches devant l'enseigne de l'établissement.

Après leur visite au mémorial, le président américain et son épouse se sont rendus à l'église catholique du Sacré-Cœur pour une messe.

"Faites quelque chose!", a scandé une foule au moment où le chef de l'Etat quittait le lieu de culte, "nous le ferons. Nous le ferons", a-t-il promis.

La fusillade au Texas mais aussi celle de New York et leurs conséquences ont mis en lumière les divisions enracinées du pays et son incapacité à forger un consensus sur les actions visant à réduire la violence armée.

Des élus américains ont fait preuve dimanche d'un optimisme prudent sur l'adoption de lois plus strictes sur la régulation des armes.

Parmi les pistes évoquées figure une généralisation de l'examen des antécédents psychiatriques et judiciaires des acheteurs d'armes.