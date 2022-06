L'antisémitisme au sein du mouvement Black Lives Matter est ignoré, selon une étude

Le mouvement a accusé Washington de complicité "dans le génocide en cours contre le peuple palestinien"

Une étude publiée mercredi par le think tank INSS de l'Université de Tel-Aviv soutient que le mouvement Black Lives Matter est la dernière manifestation d'un antisémitisme de longue date au sein de la communauté noire américaine, qui remonte à l'époque de Malcolm X.

Le rapport "Black Antisemitism in America : Past and Present", d'Eunice G. Pollack, professeur d'histoire et d'études juives à l'université du Nord du Texas, explique également que des organisations juives américaines telles que l'Anti-Defamation League et le Jewish Council for Public Affairs ont minimisé l'ampleur de l'antisémitisme au sein du mouvement.

Suite à la publication de la plate-forme politique de Black Lives Matter en 2016, qui accusait les États-Unis de complicité "dans le génocide en cours contre le peuple palestinien" et appelait à soutenir le mouvement BDS, le chef de l'ADL, Jonathan Greenblatt, a soutenu que seuls "certains individus et organisations associés au mouvement BLM" étaient engagés "dans une rhétorique antisémite."

L'étude de l'INSS rappelle qu’en 2020, plus de 600 groupes juifs ont signé une lettre publiée dans le New York Times, niant tout antisémitisme dans le mouvement Black Lives Matter. Les signataires expliquaient que de telles accusations étaient utilisées par "les politiciens et les mouvements politiques de ce pays", accusés de bâtir leur pouvoir en insufflant "délibérément de la peur" pour "diviser".

L'étude "Black Antisemitism" soutient que, malgré une participation importante des Juifs aux mouvements de défense des droits civiques dans les années 1960, les militants noirs ont commencé à voir le conflit israélo-arabe selon un prisme raciale, s’identifiant aux Palestiniens opprimés par les Juifs "blancs".

Eunice G. Pollack soutient que les cas d'antisémitisme chez des personnalités noires éminentes comme Jesse Jackson, Louis Farrakhan et Ilhan Omar sont ignorés ou excusés au prétexte que des membres des communautés opprimées ne pourraient pas être eux-mêmes racistes.

Le Times of Israel souligne toutefois que l’étude ne prend pas en compte le soutien à Israël de nombreuses églises noires américaines, à l’instar de la "Church of God in Christ", qui compte 9 millions de membres, et qui a nommé en 2019 l’évêque sioniste afro-américain Glenn Plummer en Israël, afin de bâtir des ponts entre l'Etat hébreu et les Noirs américains.