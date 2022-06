USA/Covid-19: Les enfants de moins de 5 ans pourraient recevoir le vaccin en juin (coordinateur)

"Nous nous attendons à ce que les vaccinations commencent sérieusement dès le mardi 21 juin"

Les enfants de moins de 5 ans pourraient recevoir leur première injection contre le Covid-19 avant la fin du mois de juin, a déclaré jeudi le Dr Ashish Jha, coordinateur pour la crise sanitaire à la Maison Blanche.

"Nous nous attendons à ce que les vaccinations commencent sérieusement dès le mardi 21 juin", a déclaré M. Jha aux journalistes lors d'un point de presse à la Maison Blanche.

M. Jha, qui a rejoint l'administration Biden en avril, a prévenu qu'il faudrait un certain temps pour que les doses parviennent dans les centres de vaccination dans tout le pays, mais il a ajouté qu'il s'attendait à ce que "dans quelques semaines, tous les parents qui veulent faire vacciner leur enfant puissent obtenir un rendez-vous".

L'annonce est intervenue un jour après que Pfizer a révélé avoir déposé une demande d'utilisation d'urgence auprès de la Food and Drug Administration pour administrer son vaccin aux enfants dès l'âge de 6 mois.

"Nous reconnaissons que les parents sont impatients de faire vacciner leurs jeunes enfants contre le Covid-19 et, bien que la FDA ne puisse pas prédire combien de temps prendra son évaluation des données et des informations, nous examinerons toute demande que nous recevrons aussi rapidement que possible en utilisant une approche basée sur la science", a déclaré l'agence.

L'injection de Pfizer pour les jeunes enfants ne représenterait qu'un dixième de la dose de vaccin administrée aux adultes.