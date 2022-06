Etats-Unis: 40% des électeurs républicains considèrent que les fusillades sont un phénomène "qu'il faut accepter" (sondage)

Seuls 25% pensent que la libre circulation des armes à feu explique la multiplication des fusillades

Bien que la plupart des Américains se déclarent en faveur de lois plus strictes sur les armes à feu, de véritables disparités d'opinion existent entre électeurs démocrates et républicains, selon un sondage effectué par CBS entre le 1er et le 3 juin.

Si les électeurs des deux grands partis soutiennent des vérifications plus strictes concernant les antécédents judiciaires et psychiatriques des acheteurs d'armes à feu, les divergences partisanes sont très nettes concernant les armes à feu elles-mêmes.

Les électeurs démocrates sont davantage favorables aux restrictions sur les armes à feu, ainsi que l'interdiction des fusils AR-15 semi-automatiques. Ceux qui votent républicain sont opposés à cette interdiction, et estiment qu'autoriser plus de personnes à porter des armes à feu permettrait d'éviter les fusillades de masse.

D'après les données publiées, 40% des électeurs républicains affirment que les fusillades de masse sont un phénomène qu'il faut savoir accepter dans une société libre.

Seuls 25% d'entre eux pensent que la libre circulation des armes à feu aux Etats-Unis explique la multiplication des fusillades dans le pays, tandis que 60% de ces électeurs justifie ce phénomène par une plus grande fréquence des problèmes mentaux au sein de la population, ainsi que l'influence des films violents et des jeux vidéo.

Ils affirment ainsi que la solution aux tueries de masse réside dans une meilleure prise en charge des problèmes de santé mentale, le placement de gardes armés dans les lieux publics ainsi qu'une plus grande religiosité.

72% des électeurs démocrates pensent que les États-Unis seraient plus sûrs si moins de personnes - ou personne - possédaient des armes à feu. A l'opposé, 46% des partisans républicains pensent que le pays serait plus sûr si plus de personnes - ou tout le monde - avaient des armes à feu.

Enfin, la plupart des sondés ne s'attendent pas à ce que le Congrès adopte des changements significatifs à la politique sur les armes à feu dans les mois à venir.

D'une manière générale, 76% des Américains estiment que les choses vont mal dans le pays.