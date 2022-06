Israël fait pression sur les USA pour qu'ils retirent NSO Group de la liste noire américaine du commerce

"Nous avons dit aux Américains qu'ils ne pouvaient pas démolir NSO"

Au cours des derniers mois, Israël a demandé à plusieurs reprises à Washington de retirer la cyberentreprise israélienne NSO Group de la liste noire du Département américain du commerce (DOC), selon Walla.

Des informations contradictoires ont émergé quant à la position de l'administration américaine face à cette requête.

Certains hauts responsables américains affirment que l'administration Biden examine la demande, tandis que selon d'autres, la Maison Blanche aurait clairement signifié à Israël qu'elle n'interviendrait pas pour faire modifier la liste noire.

NSO a par ailleurs embauché les services de deux cabinets d'avocats aux États-Unis qui ont fait appel de la décision d'inscrire la société israélienne sur la liste noire et ont demandé une audience, mais jusqu'à présent, à part un échange de lettres avec le DOC, aucun progrès n'a été enregistré.

"Nous avons dit aux Américains qu'ils ne pouvaient pas démolir NSO. Même si l'entreprise a eu des clients problématiques, cela ne signifie pas que ses produits et ses capacités ne sont plus nécessaires", a déclaré un haut responsable israélien à Walla.

Ces dernières années, NSO est devenu un atout stratégique pour la communauté de défense israélienne, en particulier pour le Mossad.

Les logiciels développés par la société tels Pegasus ont été notamment utilisés pour promouvoir des liens secrets avec des pays avec lesquels Israël n'a pas de relations diplomatiques, et pour renforcer les liens de renseignement avec les pays avec lesquels des liens existent.

C'est la première fois que le gouvernement des États-Unis impose des sanctions à une cyberentreprise israélienne recevant une licence d'exportation du ministère israélien de la Défense.

Le DOC a déterminé que NSO fournissait des logiciels espions aux gouvernements qui les utilisaient contre des journalistes, des militants des droits de l'homme et des diplomates dans les ambassades américaines du monde entier.

Dans le cadre des sanctions, toute entreprise américaine qui souhaite conclure une transaction avec NSO doit obtenir une licence du département.

En juillet 2021, une série d'enquêtes publiées dans les médias internationaux a révélé qu'un certain nombre de pays tels que la Hongrie, l'Inde, le Maroc, le Mexique et l'Arabie saoudite utilisaient le logiciel Pegasus de NSO pour espionner militants de l'opposition et journalistes.