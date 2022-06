L'administration Biden tente de saper la reconnaissance de Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël (sénateur Bill Hagerty)

Il accuse l'administration Biden d'établir un consulat américain non officiel pour l'AP à Jérusalem

Un sénateur américain a accusé l'administration Biden de tenter de créer un consulat américain non officiel pour l'Autorité palestinienne à Jérusalem.

"L'année dernière, j'ai forcé l'administration Biden à admettre que les États-Unis ne peuvent pas ouvrir un consulat américain officiel pour les Palestiniens à Jérusalem sans le consentement du gouvernement d'Israël, mais l'administration semble maintenant essayer de créer un consulat américain non officiel", a déclaré le sénateur républicain Bill Hagerty dans un communiqué.

M. Hagerty a ajouté qu'il s'opposait catégoriquement à la démarche de l'administration.

"Je m'oppose sans équivoque à ce projet de ce qui semble être une nouvelle mission diplomatique américaine non officielle dans la capitale d'Israël", a-t-il affirmé.

"Ce plan est incompatible avec la mise en œuvre complète et fidèle de l'Acte de Jérusalem de 1995 et suggère que l'administration tente une fois de plus de saper la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale éternelle et indivisible d'Israël."

Jeudi, l'agence Reuters a rapporté que la mission diplomatique américaine auprès des Palestiniens à Jérusalem a annoncé jeudi qu’elle avait changé de nom et qu’elle rendrait désormais compte directement à Washington sur les “questions importantes”.