Joe Biden se rendra bien en Israël malgré l'effondrement de la coalition gouvernementale

"Nous avons une relation stratégique avec Israël qui va au-delà du gouvernement en place"

Le président américain Joe Biden prévoit toujours de se rendre en Israël le mois prochain malgré l'effondrement de la coalition gouvernementale, a confirmé l'ambassadeur américain en Israël, Tom Nides.

Joe Biden devrait se rendre dans l'État hébreu les 13 et 14 juillet afin d'y rencontrer Yaïr Lapid, qui deviendra Premier ministre par intérim après la dissolution annoncée de la Knesset la semaine prochaine.

Yaïr Lapid, actuellement ministre des Affaires étrangères, succèdera à l'actuel Premier ministre Naftali Bennett, qui avait rencontré le président américain à la Maison Blanche en août de l'année dernière.

"Le voyage du président Biden en Israël se déroulera comme prévu", a déclaré Tom Nides au journaliste israélien Barak Ravid.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis a également assuré que le voyage de Joe Biden en Israël était maintenu. "Nous avons une relation stratégique avec Israël qui va au-delà du gouvernement en place. Le président attend avec impatience son déplacement du mois prochain", a-t-il assuré.

La semaine dernière, avant même l'annonce de la dissolution de la Knesset, Yaïr Lapid s'était également dit convaincu que le président se rendrait en Israël "quoi qu'il arrive".

"La relation du président avec Israël est bien plus importante, significative et durable que n'importe quel événement politique3, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. "Les États-Unis sont notre plus grand allié, et le partenariat et l'amitié que nous avons avec eux sont les plus importants que nous ayons."