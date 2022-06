Le nouveau président colombien a déjà comparé Israël aux nazis

Il a été publiquement réprimandé par Israël en 2014 pour avoir publié des photos anti-israéliennes

Les relations diplomatiques avec la Colombie risquent de se détériorer. En effet, Gustavo Petro, élu premier président de gauche de l'histoire du pays, a déjà comparé le traitement des Palestiniens à la "discrimination" subie par les Juifs aux mains des nazis.

"L'État d'Israël est une chose et la religion juive en est une autre, tout comme l'État colombien est une chose et la religion catholique une autre", a tweeté Petro en 2019. "Confondre l'État et la religion est typique de la mentalité archaïque. L'État d'Israël discrimine les Palestiniens comme les nazis discriminaient les Juifs."

Petro avait également été un virulent opposant à la décision des États-Unis de 2017 de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, et avait accusé les Forces de défense israéliennes d'avoir perpétré un "massacre" contre des Gazaouis lors de violentes manifestations frontalières contre le transfert de l'ambassade américaine en mai 2018.

Selon un article paru en 2014 dans le quotidien colombien El Tiempo (en espagnol), l'ambassade d'Israël à Bogota a publiquement réprimandé Petro, alors maire de la capitale, pour avoir publié de fausses images qui, selon lui, étaient celles de Gazaouis tués par Israël pendant la guerre d'un mois et demi entre Tsahal et le groupe terroriste Hamas cette année-là dans la bande de Gaza.

Mardi, le ministère israélien des Affaires étrangères a exprimé ses félicitations dans un tweet pour la victoire de Gustavo Petro.

Le prédécesseur de Gustavo Petro, le président colombien Iván Duque, a renforcé les liens avec Israël tout au long de son mandat. Il s'est rendu en Israël en novembre pour ouvrir un bureau du commerce et de l'innovation à Jérusalem, un geste qui a été considéré comme un approfondissement des liens déjà étroits entre Israël et un allié clé en Amérique du Sud.