La gouverneure de New York déplore un "jour sombre" après l'arrêt de la Cour suprême sur les armes à feu

"Je suis navrée que ce jour sombre soit advenu"

La gouverneure de New York Kathy Hochul a déploré un "jour sombre" après l'arrêt de la Cour suprême qui consacre le droit des Américains à sortir armés de leur domicile.

Il est "scandaleux, absolument scandaleux qu'ils aient supprimé nos droits à jouir de restrictions sensées" sur les armes à feu, a déclaré à des journalistes la cheffe de l'exécutif de l'un des Etats américains les plus stricts en termes de port d'armes à feu.

"Je suis navrée que ce jour sombre soit advenu", a ajouté l'élue démocrate.

La plus haute juridiction des Etats-Unis a invalidé jeudi les "restrictions" au port d'armes prévues par une loi de son Etat de New York.

"Nous pouvons avoir des limites à la liberté d'expression (...) mais il n'y en a aucune au Second amendement" de la Constitution, a fustigé Mme Hochul en allusion à la disposition qui protège aux Etats-Unis depuis plus de 200 ans le droit de posséder une arme à feu.

La gouverneure, dont l'Etat et la ville de New York sont confrontés depuis des mois à une hausse de la criminalité par arme à feu, s'en est prise ensuite sur Twitter aux six juges conservateurs de la Cour suprême en les accusant d'avoir agi de manière "imprudente".