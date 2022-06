Des Etats américains démocrates vent debout contre l'arrêt de la Cour suprême sur les armes

La Cour a affirmé dans un arrêt que les Américains avaient le droit de porter des armes hors de leur domicile

"Un jour sombre pour l'Amérique": de Los Angeles à New York, des Etats démocrates, classés à gauche, sont vent debout contre la décision jeudi de la Cour suprême à majorité conservatrice, qui consacre le droit de porter des armes hors de chez soi.

Gavin Newsom, gouverneur de Californie, l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis, a fustigé sur Twitter une décision "honteuse" et "dangereuse": un arrêt de la plus haute juridiction américaine qui risque d'"encourager un programme idéologique radical" tout en restreignant "les droits des Etats à protéger leurs citoyens (du risque) d'être abattus dans la rue, à l'école, à l'église".

Et l'élu démocrate entend durcir la législation californienne contre les armes à feu.

Il a ainsi annoncé dans un communiqué qu'il signerait "la semaine prochaine 16 nouvelles lois sur la sécurité, dont l'une permettra aux concitoyens de porter plainte contre des fabricants et vendeurs d'armes à feu".

Son homologue à la tête de l'Etat de New York (le quatrième plus peuplé avec 20 millions d'habitants), Kathy Hochul, a été la première jeudi matin à s'insurger contre une décision de la Cour suprême "absolument scandaleuse". Elle aussi a déploré un "jour sombre" pour les tenants d'une législation plus stricte sur la possession et le port d'armes.

La Cour suprême à Washington, dont la majorité des juges sont conservateurs, a invalidé les "restrictions" au port d'armes prévues par une loi de l'Etat de New York, alors même que l'Amérique est confrontée à une flambée de la criminalité dans les grandes villes et à une effrayante série de tueries à nombreuses victimes, dont deux en mai, à Buffalo (10 morts afro-américains) et dans une école au Texas (21 tués, dont 19 enfants).

Cette loi new-yorkaise limite depuis 1913 la délivrance de permis de port d'armes dissimulées aux personnes ayant des raisons de croire qu'elles pourraient avoir à se défendre, par exemple en raison de leur métier ou de menaces les visant.

Outre la Californie et New York, dirigés par des démocrates, les Etats dits "liberal" (qu'on peut traduire par "classés à gauche" et "progressistes") du Maryland, du Massachusetts, du New Jersey, de Hawaï et du district de Columbia, c'est-à-dire la capitale Washington, exigent un tel permis de port d'armes.

La décision choc de la Cour suprême ne vient pas immédiatement casser les législations locales restrictives au port d'armes mais va certainement provoquer de multiples recours en justice.

Près de 400 millions d'armes étaient en circulation dans la population civile aux Etats-Unis en 2017, soit 120 armes pour 100 personnes, selon le projet Small Arms Survey, et plus de 45.000 personnes ont été tuées en 2020 par armes à feu, dont la moitié environ se sont suicidées selon Gun Violence Archive.