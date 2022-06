Près de la moitié des démocrates du Sénat demandent l'implication des États-Unis dans l'enquête sur la mort de Shireen Abu Akleh

Le lobby AIPAC a tenté de bloquer cette initiative arguant qu'elle était était partisane

Un peu moins de la moitié des démocrates du Sénat américain a demandé jeudi une "implication directe" de l'administration Biden dans l'enquête sur la mort de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh en Cisjordanie le mois dernier.

"Nous pensons qu'en tant que leader dans l'effort de protection de la liberté de la presse et de la sécurité des journalistes, et compte tenu du fait que Mme Abu Akleh était une citoyenne américaine, le gouvernement américain a l'obligation de veiller à ce qu'une enquête complète, impartiale et ouverte sur sa mort par balle soit menée, une enquête dans laquelle toutes les parties peuvent avoir pleinement confiance dans les conclusions", ont affirmé les sénateurs dans une lettre au président américain Joe Biden.

L'initiative a été lancée par le sénateur du Maryland Chris Van Hollen et signée par 22 autres démocrates ainsi que par le sénateur du Vermont Bernie Sanders, un indépendant, soit 24 des 50 sénateurs du groupe parlementaire démocrate.

Shireen Abu Akleh a été tué lors d'affrontements entre des soldats israéliens et des hommes armés palestiniens au cours d'un raid de Tsahal à Jénine, en Cisjordanie, le 11 mai.

L'Autorité palestinienne affirme que la journaliste a été intentionnellement abattue par les troupes israéliennes, tandis que Jérusalem rejette catégoriquement les accusations selon lesquelles ses soldats ont ciblé la reporter.

Jérusalem martèle qu’il est impossible de déterminer qui a tiré le coup fatal si l’AP ne lui remet pas la balle, ce qu'elle refuse de faire.

"Il est clair qu'aucune des parties sur le terrain ne fait confiance à l'autre pour mener une enquête crédible et indépendante", ont écrit les sénateurs dans leur lettre. "Par conséquent, à ce stade, nous pensons que la seule façon d'atteindre cet objectif est que les États-Unis soient directement impliqués dans l'enquête sur la mort de Mme Abu Akleh."

La lettre reprend les conclusions des enquêtes menées par plusieurs médias selon lesquels les soldats israéliens étaient probablement responsables de la mort de la journaliste.

"Les autorités israéliennes ont déclaré que Mme Abu Akleh a été tuée lors d'un échange de tirs entre les forces israéliennes et des militants palestiniens... mais [les enquêtes des médias] ont conclu qu'il n'y avait pas eu de tirs palestiniens émanant du lieu de la fusillade au moment de la mort de Mme Abu Akleh ", indique la missive.

Ayant eu vent de la lettre avant sa publication, le lobby pro-israélien AIPAC a tenté de la bloquer, arguant que cette initiative était partisane.

L’AIPAC a insisté sur le fait que les circonstances de la mort de Shireen Abu Akleh restaient floues, et a estimé que la lettre "suggère à la fois la culpabilité et l'incapacité d'Israël à mener une enquête objective et approfondie sur l'incident".