Avortement: les Etats-Unis "déterminés" à soutenir "les droits de la santé reproductive" dans le monde

"Nous ne flancherons pas vis-à-vis de cet engagement"

Washington compte poursuivre le soutien aux "droits de la santé reproductive" à travers le monde malgré l'arrêt historique de la Cour suprême révoquant ce droit aux Etats-Unis, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Le département d'Etat "va rester totalement déterminé à faciliter l'accès à des services de santé reproductive et à favoriser les droits de la santé reproductive à travers le monde", a dit le secrétaire d'Etat dans un communiqué.

M. Blinken a aussi assuré que ses services "feront tout ce qui est possible" pour que l'ensemble des employés du département d'Etat puissent y avoir accès, "où qu'ils habitent".

"Nous ne flancherons pas vis-à-vis de cet engagement", a-t-il ajouté.

Vendredi, la très conservatrice Cour suprême a enterré le droit à l'avortement, revenant sur son arrêt emblématique "Roe v. Wade" de 1973 et renvoyant aux Etats la possibilité, ou non, d'interdire les IVG. Au moins sept ont activé, dans la journée, cette interdiction. Il s'agit de l'Alabama, l'Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, le Missouri, l'Oklahoma et le Dakota du Sud.

Des leaders de pays alliés des Etats-Unis, comme le Canada, le Royaume-Uni et la France ont déploré un retour en arrière avec cette décision qui place l'Amérique à contre-courant de la grande majorité des pays, en particulier des pays développés.