USA: les Iraniens ayant fait leur service militaire au sein des Gardiens de la révolution désormais autorisés à entrer dans le pays

Les Gardiens de la révolution se trouvent sur la liste américaine des organisations terroristes étrangères

Les Iraniens ayant servi dans le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) dans le cadre de leur service militaire obligatoire seront désormais autorisés à entrer aux États-Unis, a annoncé jeudi un communiqué du secrétaire américain à la Sécurité intérieure et du secrétaire d'État.

A la suite de consultations avec le procureur général Merrick Garland, le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et le secrétaire d'État Anthony Blinken ont décidé que certains aspects de la loi sur l'immigration et la nationalité ne s'appliqueraient plus aux personnes ayant "fourni un soutien matériel insignifiant ou limité à une organisation terroriste désignée".

Une organisation terroriste désignée est une organisation figurant sur la liste noire des organisations terroristes étrangères (FTO) des États-Unis, comme les Gardiens de la révolution de la République islamique.

L'interdiction d'entrée de ces personnes sera levée "à condition qu'il soit prouvé que celles-ci ne représentent aucun danger pour la sûreté et la sécurité des États-Unis ", d'après le communiqué de Washington.

Cette annonce est intervenue deux jours avant que le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et le chef de la politique étrangère de l'Union européenne Josep Borrell n'annoncent que les pourparlers sur la relance du pacte nucléaire de 2015 reprendront bientôt à Vienne.

L'un des obstacles à la reprise des discussions - au point mort depuis plusieurs mois - était la désignation du CGRI comme organisation terroriste étrangère par les Etats-Unis, et la levée des sanctions contre l'organisation.

Le mois dernier cependant, un rapport américain a affirmé que le président Joe Biden avait décidé de maintenir les Gardiens de la révolution sur sa liste noire.