USA: Ghislaine Maxwell condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineures

L'ex-mondaine britannique Ghislaine Maxwell, reconnue coupable fin 2021 de trafic sexuel de mineures pour le compte du financier américain décédé Jeffrey Epstein, a été condamnée mardi à 20 ans d'emprisonnement.

Lorsque la juge du tribunal fédéral de Manhattan Alison Nathan a prononcé cette sentence pour les crimes sexuels "odieux d'une prédatrice", Ghislaine Maxwell, cheveux mi-longs, masquée et vêtue d'un pantalon noir et d'une chemise grise, est restée quasiment impassible.

Mais juste avant d'être fixée sur son sort, la sexagénaire, incarcérée à New York depuis déjà deux ans, avait pour la première fois exprimé sa "sympathie pour toutes les victimes" et s'était dite "désolée pour la souffrance ressentie" pour des crimes sexuels commis entre 1994 et 2004 contre des adolescentes de 14 à 17 ans.

Ghislaine Maxwell a toutefois rejeté la responsabilité principale sur son ancien compagnon et complice Jeffrey Epstein, lequel s'est suicidé en prison à New York en août 2019, "un manipulateur (...) qui a trompé tous ceux qui étaient dans son orbite".

La juge Nathan lui a répondu qu'elle n'était "pas punie à la place d'Epstein" et le procureur fédéral Damian Williams a fustigé ses "crimes odieux sur des enfants" en se félicitant que "personne ne soit au-dessus des lois" aux Etats-Unis.

La lourde peine a été accueillie avec soulagement par les victimes.

Annie Farmer, une quadragénaire qui avait raconté dans la douleur lors du procès fin 2021 comment elle était tombée adolescente dans les griffes du couple Maxwell-Epstein, s'est déclarée satisfaite qu'"il ne soit jamais trop tard pour la vérité et la responsabilité".

Une autre, Sarah Ransome, a lancé devant la presse: "Oui, Ghislaine doit mourir en prison".