Etats-Unis: un suprémaciste blanc accuse les Juifs d'avoir bloqué l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade

"Les Juifs peuvent être ici, mais ils ne peuvent pas faire nos lois"

Un leader nationaliste blanc américain a déclaré à ses partisans que "les Juifs se sont opposés" aux juges catholiques de la Cour suprême qui "ont été nommés pour annuler" l'arrêt Roe v. Wade qui garantissait le droit à l'avortement aux États-Unis.

Nick Fuentes, une figure influente du flanc le plus à droite du Parti républicain, qui a fondé le America First Political Action Committee et le "groyper army", un groupe marginal radical, a tenu ces propos lors du livestream de son site vendredi, peu après l’annonce de la Cour suprême, selon Right Wing Watch.

"Nous avons besoin d'un gouvernement de chrétiens (…) les Juifs peuvent être ici, mais ils ne peuvent pas faire nos lois", a-t-il ajouté.

"Si Ruth Bader Ginsburg, une femme juive, n'était pas morte l'année dernière, ce qui a permis à Amy Coney Barrett, une femme catholique, d’être nommée à la magistrature, nous aurions encore Roe v. Wade aujourd’hui", a déclaré Fuentes.

"Maintenant, vous me dites que c'est un pays judéo-chrétien... Vous me dites que cela n'a pas d'importance que nous ayons beaucoup de juifs au gouvernement", a-t-il lancé.

Les organisations de veille de la haine contre les Juifs aux États-Unis, telles que l'Anti-Defamation League (ADL) et le Southern Poverty Law Center, ont depuis longtemps classé Fuentes comme un leader de groupe haineux qui prône l'antisémitisme et la négation de l'Holocauste, en plus des idéologies racistes et nativistes. Sa chaîne YouTube a été interdite par le passé pour discours de haine.