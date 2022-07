USA: le Dr Vladimir Zelenko, qui a mis au point un traitement contre le Covid-19, meurt à 49 ans

Son traitement contre le virus avait été approuvé par le président Donald Trump

Le Dr Vladimir "Zev" Zelenko, médecin américain, qui s'est fait connaître aux premiers stades de la pandémie de Covid-19 en promouvant un traitement non conventionnel du virus, est décédé jeudi après avoir lutté contre le cancer pendant plusieurs années à l'âge de 49 ans.

M. Zelenko, un juif orthodoxe né à Kiev, a déménagé aux États-Unis avec sa famille à l'âge de trois ans, s'installant à Brooklyn, à New York. Il a obtenu son diplôme de médecine à l'Université d'État de New York à Buffalo en 2000.

M. Zelenko avait mis au point le "protocole Zelenko", un traitement expérimental pour le Covid-19 - composé d'un médicament antipaludéen, l'hydroxychloroquine, d'un antibiotique, l'azithromycine, et de sulfate de zinc. Il affirmait avoir traité avec succès des centaines de patients en utilisant la combinaison de trois médicaments sur une période de cinq jours.

Son traitement a même été approuvé par le président de l'époque, Donald Trump, qui a déclaré en mai 2020 qu'il avait commencé à prendre de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus.

Et si l'efficacité du traitement de M. Zelenko a été largement réfutée par la communauté médicale, nombreux sont ceux qui affirment encore avoir été traités et guéris par le médecin.

"Le Dr Zelenko était un médecin, un scientifique et un militant des droits médicaux qui a touché la vie de millions de personnes. Certains ont été sauvés par lui, et encore plus ont été inspirés par ses paroles", peut-on lire dans une déclaration publiée par Zelenko Labs, une organisation créée par M. Zelensko pour promouvoir ses traitements médicaux.

"C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre fondateur, le Dr Vladimir "Zev" Zelenko", a ajouté le communiqué.

Vladimir Zelenko laisse derrière lui sa femme et ses huit enfants.