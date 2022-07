Fusillade dans un défilé du 4-Juillet près de Chicago: au moins 6 morts et 24 blessés, plusieurs victimes juives (département d'Etat)

Le suspect en fuite est "considéré comme armé et dangereux"

Au moins six personnes ont été tuées et 24 blessées dans une fusillade survenue lundi dans le nord des Etats-Unis, lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance américaine, selon les autorités.

Le suspect, décrit par la police comme un homme blanc âgé de 18 à 20 ans, est en fuite et "considéré comme armé et dangereux". Les festivités ont été suspendues à Highland Park, la ville cossue au nord de Chicago où le drame a eu lieu, et dans plusieurs communes alentour.

Le département d'État a déclaré que des informations avaient été reçues sur des victimes juives parmi les personnes blessées dans la fusillade, notant que le consul général d'Israel, Yinam Cohen, était en contact avec les autorités locales et la communauté juive.