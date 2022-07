La Maison Blanche avait initialement reporté la tournée de Joe Biden au Moyen-Orient, "éprouvante" pour son âge (média)

M. Biden devait initialement se rendre en Israël et en Arabie saoudite dans la foulée d'un voyage en Europe

Les inquiétudes concernant la capacité du président Joe Biden, âgé de 79 ans, à supporter un voyage de 10 jours à l'étranger ont compté parmi les raisons pour lesquelles la Maison Blanche a décidé de retarder sa tournée au Moyen-Orient, selon des informations publiées dimanche dans le New York Times.

M. Biden devait initialement se rendre fin juin en Israël et en Arabie saoudite dans la foulée du sommet du G7 en Allemagne.

Mais une semaine avant son départ pour l'Europe, la Maison Blanche a annoncé que le voyage au Moyen-Orient serait reporté pour des raisons de calendrier, l'administration finalisant encore les détails concernant la partie saoudienne du voyage.

La vérité est "qu'il aurait été "fou" de faire subir au plus âgé des présidents de l'histoire américaine un voyage de 10 jours à l'étranger sans interruption", a déclaré une source au NYT.

Le président reste intellectuellement engagé, posant régulièrement des questions difficiles lors de briefings et travaillant tard le soir, ont néanmoins assuré plus d'une douzaine de responsables américains actuels et anciens, interrogés par le journal.

Alors même que son âge devient un problème politique croissant, Joe Biden prévoit pourtant de se présenter à nouveau en 2024.