Le télescope James Webb livre l'image infrarouge la plus profonde de l'Univers jamais prise

La Nasa a dévoilé lundi l'image infrarouge la plus profonde de l'Univers jamais prise, un somptueux cliché montrant de premières galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années.

Cette première image scientifique et en couleur du télescope James Webb marque un jour "historique", a salué le président Joe Biden lors de cet événement tenu à la Maison Blanche, six mois après le lancement en orbite de ce télescope spatial, le plus puissant jamais conçu.

Cette photographie est "l'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'Univers jusqu'ici", a déclaré la Nasa. La lumière se décompose en différentes longueurs d'ondes, dont l'infrarouge, que l'œil humain ne peut percevoir, contrairement à James Webb conçu dans ce but.

L'image montre des milliers de galaxies.

Il s'agit d'un cliché de l'amas de galaxies SMACS 0723 qui, agissant comme une loupe, a également permis de faire apparaître des objets cosmiques très lointains situés derrière lui - un effet appelé lentille gravitationnelle.

D'autres images doivent être révélées mardi par la Nasa, lors d'un événement attendu fébrilement par tous les passionnés d'espace.

Leur publication marque à la fois l'aboutissement de nombreuses années d'attente pour les astronomes du monde entier, et le début d'une grande aventure scientifique. James Webb doit permettre aux experts d'étudier l'Univers d'une façon totalement inédite, notamment les premières galaxies, ainsi que des exoplanètes, en quête de possibilité de vie en dehors de notre système solaire.

James Webb avait été lancé à Noël depuis la Guyane française par une fusée Ariane 5. Issu d'une immense collaboration internationale, et en projet depuis les années 1990, ce bijou d'ingénierie posté à 1,5 million de kilomètres de la Terre a coûté environ 10 milliards de dollars.