USA: l'unité du Corps des Marines teste avec succès un prototype de défense aérienne basé sur le "Dôme de fer"

"Nous attendons avec impatience de nouveaux partenariats avec les forces armées américaines"

Le prototype de capacité d'interception à moyenne portée (MRIC) du Corps des Marines des États-Unis (une des six branches des Forces armées) a atteint avec succès plusieurs cibles de missiles de croisière lancés simultanément dans différentes directions lors de l'essai à base de tir réel, au Nouveau-Mexique aux USA.

Le prototype MRIC utilise le radar USMC Gator et le système de gestion de combat CAC2S ainsi que l'intercepteur "Dôme de fer Tamir" pour créer un système de défense aérienne adapté aux ressources USMC existantes.

"Ce test a prouvé que le Dôme de fer Tamir et les composants au sol associés peuvent être intégrés rapidement et efficacement dans toute architecture de défense et intercepter avec succès diverses menaces aériennes dans plusieurs scénarios. Nous attendons avec impatience de nouveaux partenariats avec les forces armées américaines en matière de défense aérienne et antimissile" a déclaré le Chef de l'Organisation israélienne de défense antimissile au ministère de la Défense, M. Moshe Patel.

"Cette démonstration prouve que nous disposons désormais d'un système pertinent", a déclaré Don Kelley, responsable du programme GBAD chez PEO Land Systems.

"Dans le cadre de la formation opérationnelle de l'armée américaine, les troupes ont exploité le système qui a fonctionné avec une efficacité optimale contre une variété de menaces et intercepté des cibles à différentes distances. RAFAEL est fier de continuer à faire ses preuves en tant que leader mondial dans le développement des systèmes de défense les plus avancés," a quant à lui affirmé le général de brigade Pinhas Yungman, vice-président exécutif et directeur général de la division RAFAEL Défense Air & Missile.

Le "Dôme de fer Tamir" est capable d'intercepter les missiles de croisière, les systèmes aériens sans pilote, les roquettes, les tirs d'artillerie et de mortier. Il est développé par RAFAEL, qui a été engagé pour l'ingénierie et l'adaptation du Dôme de fer israélien aux exigences de l'USMC .