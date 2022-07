28e anniversaire de l'attaque du Hezbollah contre le Centre communautaire juif de Buenos Aires

Cet attentat perpétré le18 juillet 1994 était le plus meurtrier de l'histoire du pays

L'envoyée spéciale de Washington contre l'antisémitisme Deborah Lipstadt et le porte-parole du département d'État américain Ned Price ont rendu hommage lundi aux victimes de l'attentat de l'AMIA (Association mutuelle israélite argentine) au Centre communautaire juif de Buenos Aires, en Argentine.

Cet attentat perpétré le18 juillet 1994, le plus meurtrier de l'histoire du pays, jamais revendiqué, a causé la mort de 85 personnes et blessé près de 300 autres, aurait été orchestré par des responsables du gouvernement iranien et des terroristes du groupe chiite libanais Hezbollah.

"Aujourd'hui marque le 28e anniversaire de l'attaque du Hezbollah parrainée par l'Iran contre l'Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), le centre communautaire juif de Buenos Aires", a déclaré dans un tweet Mme Lipstadt, en Argentine à l'occasion de l'anniversaire de l'événement.

Elle a dans le même temps réaffirmé le soutien des États-Unis aux Juifs argentins à "la recherche de la justice pour les actes horribles commis ce jour-là". Ned Price a de son côté dénoncé également l'attentat-suicide perpétré le 18 juillet 2012, en Bulgarie, dans un bus qui transportait des touristes israéliens.

Cinq d'entre eux ainsi que le conducteur bulgare ont été assassinés. Les tribunaux bulgares ont condamné deux membres du Hezbollah pour cet attentat, mais personne n'a jamais été tenu responsable de l'attaque à Buenos Aires, a souligné M. Price.

"Les États-Unis sont déterminés à contrecarrer l'impact pervers du Hezbollah et de l'Iran. Le financement, la formation, les armes et autres soutiens que l'Iran fournit au Hezbollah soutiennent des attaques terroristes complexes et odieuses comme celles-ci", a martelé le porte-parole du département d'État américain.