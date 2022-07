Le chef de la CIA affirme que Vladimir Poutine est en parfaite santé

La rumeur a encore enflé mercredi, alors que Vladimir Poutine a été vu en train de tousser en public

Un porte-parole du Kremlin a réfuté ce jeudi les informations selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine était malade, affirmant que ces spéculations ne reposaient sur rien et que ce dernier était en excellente santé.

Les suppositions sont encore allées bon train la veille, alors que Vladimir Poutine a été vu en train de tousser en public, et ce malgré les dénégations de l'agence de presse russe Interfax qui a rapporté que le président s'était enrhumé lors de son déplacement en Iran. "C'était une journée très chaude à Téhéran hier, il a fait plus de 38 degrés et la climatisation était très forte", a déclaré Vladimir Poutine, selon Interfax.

Les commentaires du porte-parole du Kremlin sont intervenus quelques heures après que le chef de la CIA a également déclaré qu'à la connaissance du renseignement américain, Poutine était en parfaite santé, au contraire de ce qu'affirment de nombreuses rumeurs ces derniers mois.

S'adressant au média U.S. Reports mercredi soir, William Burns a ainsi affirmé que le président russe était "en trop bonne santé." Des déclarations qui contredisent celles de Joe Biden s'appuyant sur un rapport précédent de hauts responsables du renseignement américain, qui avait indiqué que le dirigeant avait subi un traitement avancé contre le cancer en avril, et qu'il avait également survécu à une tentative d'assassinat en mars.

Les rumeurs sur l'état de santé du chef d'Etat ont notamment été alimentées par le fait que Vladimir Poutine a systématiquement gardé ses distances avec les dirigeants étrangers venus s'entretenir avec lui à Moscou avant son invasion de l'Ukraine, notamment le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholtz. Les discussions entre ces dirigeants ont ainsi eu lieu autour d'une immense table de marbre, dont la disproportion a été largement commentée et moquée sur les réseaux sociaux. Les proches du maître du Kremlin avaient justifié ces précautions par le fait que celui-ci cherchait à se préserver d'une éventuelle infection au coronavirus.