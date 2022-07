Etats-Unis: un ancien Marine accusé d'avoir planifié un massacre dans une synagogue

L'homme, membre d'un groupe néonazi, voulait violer des femmes pour "augmenter la production d'enfants blancs"

Un ancien marine américain, membre du groupe néo-nazi Rapekrieg, aurait planifié un meurtre de masse dans une synagogue de Long Island, dans l’État de New York. Selon les procureurs fédéraux, il prévoyait de violer de nombreuses femmes afin de "diminuer les minorités et d'augmenter la production d'enfants blancs".

Selon le New York Post, Balenger est actuellement détenu dans une prison fédérale à Honolulu, à Hawaï, où il était stationné avant d'être renvoyé de l'armée. S'il est reconnu coupable, Balenger risque jusqu'à 20 ans de prison.

Selon le mémo du tribunal du 14 juillet, les procureurs ont estimé que Balenger est un "danger pour la communauté" en raison de son projet d’attaque contre une synagogue de Long Island avec des armes à feu et des explosifs artisanaux.

Le mémo indique également qu'il s'est entraîné avec des fusils airsoft dans les bois situés derrière la synagogue de Long Island, dont le nom n'a pas été révélé, en vue d'une attaque contre "l'ordre sioniste du gouvernement", une expression couramment utilisée par les groupes néonazis et les antisémites.

Les procureurs affirment qu'il a engagé un officier de police de New York pour lui acheter un fusil d'assaut PTR91 alors qu'il était en poste à Hawaï. Il a demandé à ce même officier de lui acheter un pistolet Luger, une arme de poing utilisée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, pour près de 1.000 dollars.

Selon le magazine Rolling Stone, un témoin membre du groupe Rapekrieg a déclaré au FBI que Balenger était venu chez lui pour se former aux tactiques de combat afin de les utiliser pour son attaque de la synagogue.

Le témoin affirme que Balenger avait également un compte sur les réseaux sociaux baptisé "Adolf Hitler", pour discuter d'une attaque. Il l'utilisait également pour préparer d'autres attaques contre les communautés juives.

En octobre 2020, les responsables du Corps des Marines et le FBI ont ouvert une enquête sur Balenger, trouvant dans sa caserne et ses appareils 1.950 images, vidéos et documents sur les groupes "White power", la littérature nazie, la brutalité contre les communautés juives et contre les femmes, les viols et les meurtres de masse.