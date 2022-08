Portrait de Nancy Pelosi, la femme audacieuse qui "a osé" la visite à Taipei

Selon elle, cette visite ne contredit pas la politique de longue date des USA vis-à-vis de la Chine

La cheffe des députés américains, Nancy Pelosi, a atterri mardi à Taïwan, malgré les avertissements de la Chine, portant sur ses frêles épaules la responsabilité d'un bras de fer aux conséquences potentiellement mondiales. Qui est celle qui n'a pas eu peur de fâcher les Chinois ?

Nancy Pelosi, 82 ans est née à Baltimore en 1940. Elle a siégé depuis 1987 à la législature fédérale pour la Californie puis a été choisie comme chef de groupe des démocrates en 2003. Elle est ensuite élue première femme présidente de la Chambre des représentants en 2007. Le républicain John Boehner lui succède en 2011, puis elle retrouve son poste en 2019.

Mme Pelosi est considérée comme l'une des principales voix du courant progressiste. Les écarts de salaires et la lutte contre le harcèlement sexuel sont pour elle une priorité. et elle n'a jamais hésité à porter ses combats aussi haut qu'elle le pouvait, sans craindre l'inimitié. "Je ne me sens pas forcément haïe. Je me sens respectée. On ne me critiquerait pas si je n’étais pas efficace", avait-t-elle notamment confié au magazine Elle.

Sous l'administration Biden-Harris, Mme Pelosi a dirigé la mise en œuvre du plan de sauvetage américain qui a permis de renverser le cours de la pandémie en offrant la possibilité à des centaines de millions d'Américains de se faire vacciner, de fournir une aide directe aux familles dans le besoin, de créer des millions d'emplois et de soutenir les enseignants, les policiers ou encore les pompiers.

La présidente Pelosi a également été l'instigatrice de l'adoption de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi à la Chambre, qui renforce les routes, les ponts, les ports, les systèmes d'eau et l'accès au haut débit dans les communautés de tout le pays, tout en reconstruisant la classe moyenne américaine.

Son rôle clé dans l'adoption de la loi dite "Lilly Ledbetter" sur les salaires équitables a permis de rétablir la capacité des femmes à lutter contre la discrimination salariale devant les tribunaux et de garantir qu'elles puissent elles également participer à la reprise économique.

Nancy Pelosi a aussi été au front sur la question de la réduction des coûts des médicaments sur ordonnance - se battant pour habiliter le gouvernement fédéral à négocier les prix et à plafonner le coût des médicaments vitaux comme l'insuline.

En outre, Mme Pelosi a fait du réchauffement climatique une priorité absolue durant sa présidence. En 2007, elle a adopté une législation complète sur l'énergie qui a permis un engagement décisif en faveur des biocarburants américains. En 2009, elle a mené l'adoption de la loi américaine sur l'énergie propre et la sécurité, un projet visant à créer des emplois dans le domaine de l'énergie renouvelable, à lutter contre la crise climatique et à faire passer l'Amérique à une économie de l'énergie propre. En 2021, sous sa direction, la Chambre a adopté un budget d'un demi-billion de dollars pour accélérer la transition énergétique du pays, tout en aidant les communautés à améliorer leur résilience face aux catastrophes climatiques.

La femme qui a peut être fait basculer le monde vers un conflit de grande ampleur a assuré, en arrivant sur le sol de Taipei, "que sa visite ne contredisait d'aucune façon" la politique de longue date des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine.

Alors que Pékin considère Taïwan comme l'une de ses provinces, la femme de gauche par excellence qui se bat contre les injustices considère que ce qui se joue entre la Chine et Taïwan s'inscrit pleinement dans ses combats pour la défense des libertés. Elle assure que son déplacement a pour objectif d'"être aux côtés de Taïwan où la démocratie est menacée".

Selon des experts, un conflit armé entre les Etats-Unis et la Chine serait toutefois "peu probable" mais des tirs de missiles dans le détroit de Taïwan ou des incursions aériennes seraient à prévoir.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS