USA: le district scolaire du Texas ordonne le retrait d'une adaptation du Journal d'Anne Frank des bibliothèques

La contestation parentale contre le livre a eu lieu en février

Un district scolaire de la banlieue de Fort Worth, au Texas, a ordonné aux bibliothécaires de retirer une adaptation illustrée du "Journal d'Anne Frank" de leurs étagères et de leurs bibliothèques numériques, ainsi que la Bible et des dizaines d'autres livres qui ont été contestés par des parents l'année dernière.

L'Agence télégraphique juive a obtenu une copie de l'e-mail exhortant au retrait des livres, qui a également circulé sur les réseaux sociaux.

"D'ici la fin de la journée, j'ai besoin que tous les livres soient retirés de la bibliothèque et des salles de classe", a écrit Jennifer Price, directrice exécutive des programmes et de l'enseignement du district.

"C'est dégoûtant et dévastateur. C'est un bannissement légitime des livres, il n'y a aucun moyen de le contourner", a déclaré au Jewish Telegraphic Agency Laney Hawes, parent de quatre enfants dans le district de Keller, à propos de l'ordonnance. "Je me sens mal pour les enseignants et les bibliothécaires".

"Le Journal d'Anne Frank : The Graphic Adaptation", du cinéaste israélien Ari Folman et de l'illustrateur David Polonsky, est une adaptation illustrée de 2019 du journal à succès de l'adolescente victime de la Shoah.

La contestation parentale contre le livre a eu lieu en février, et le district l'a d'abord rejetée, selon Mme Hawes. Mme Hawes, qui n'est pas juive, figure sur une liste de parents qui peuvent être appelés à faire partie d'un comité chargé d'examiner les contestations de livres.

Lorsque nous avons reçu le "Journal d'Anne Frank", nous avons pensé : "C'est une blague". Mais ce n'était pas le cas", a déclaré Hawes, ajoutant que la plainte portait sur le fait que "le livre ne devrait pas être lu sans la présence d'un parent".

Le district n'a partagé aucun calendrier pour la mise en œuvre de la nouvelle politique d'examen. En vertu de la politique actuelle, tout parent, employé ou "résident du district" peut contester n'importe quel livre "sur la base de la pertinence."