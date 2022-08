Donald Trump tente de suspendre l’examen des documents saisis par le FBI

Donald Trump détenait plus de 300 documents classifiés à Mar-a-Lago

L'ancien président américain Donald Trump a demandé lundi à un tribunal fédéral d'empêcher temporairement le FBI d'examiner les documents saisis il y a deux semaines à son domicile en Floride, jusqu'à ce qu'un expert indépendant puisse être nommé pour superviser l'examen.

Un expert spécial peut parfois être nommé dans des affaires très sensibles pour examiner des documents saisis et s'assurer que les enquêteurs ne détiennent pas des informations protégées.

Selon la requête, déposée devant le tribunal fédéral de West Palm Beach, en Floride, M. Trump exige également que le ministère américain de la Justice lui fournisse un reçu de propriété plus détaillé décrivant les dossiers saisis à son domicile de Mar-a-Lago lors de la perquisition du FBI le 8 août, et demande aux enquêteurs de restituer tout article ne faisant pas l'objet du mandat de perquisition.

Le gouvernement américain a récupéré plus de 300 documents classifiés, y compris des documents de la CIA, de la National Security Agency et du FBI, a rapporté lundi le New York Times, citant plusieurs personnes informées à ce sujet.

Les articles comprennent du matériel récupéré par les Archives nationales en janvier et des documents que les assistants de Trump ont remis au ministère de la Justice en juin, a précisé le journal.

Cette perquisition "était illégale et inconstitutionnelle, et nous mettons tout en oeuvre pour récupérer les documents", a déclaré le milliardaire républicain dans un communiqué.

"Ils ont pris des documents protégés" par la confidentialité entre client et avocat, a-t-il ajouté dans son communiqué.

La justice "ne peut être utilisée pour des objectifs politiques", ont de leur côté plaidé ses avocats, tandis que les enquêteurs soupçonnent l'ancien président d'avoir violé une loi américaine sur l'espionnage qui encadre très strictement la détention de documents confidentiels. Donald Trump soutient pour sa part que ces documents avaient été déclassifiés.