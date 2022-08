Le New York Times sous le feu des critiques pour avoir embauché des pigistes ayant publié des messages antisémites

Un pigiste, qui couvrait le conflit israélo-palestinien, a fait l'éloge d'Adolf Hitler

Le quotidien New York Times a fait l'objet de critiques pour avoir employé plusieurs pigistes qui ont publié des messages à caractère antisémites sur les réseaux sociaux, a rapporté l'ONG HonestReporting.

Un pigiste, dont le travail consistait à couvrir le conflit israélo-palestinien, a fait l'éloge d'Adolf Hitler sur Facebook pas plus tard qu'en 2018.

Le cinéaste palestinien Soliman Hijjy, qui a contribué au Times entre 2018 et 2021, a partagé une photo de lui-même avec une légende en arabe qui se traduit approximativement par "dans un état d'harmonie comme Hitler l'était pendant la Shoah".

Dans un post Facebook de 2012, Hijjy a écrit "How great you are, Hitler" en arabe, selon HonestReporting.

Hosam Salem, photographe indépendant du Times, est également accusé d'avoir publié des messages antisémites sur les réseaux sociaux et également soutenu et encouragé le Hamas à plusieurs reprises.

En 2014, il s'est réjoui du meurtre de quatre rabbins et d'un policier à Jérusalem et a salué la capture par le Hamas du soldat de Tsahal Oron Shaul, qui a ensuite été tué. En 2018, il a "appelé à plus de violence", à la suite d'une attaque qui a tué deux soldats de Tsahal en Cisjordanie.

En 2020 et 2021, Salem a fait l'éloge des kamikazes Mohammed Salem et Nabil Masoud, dont les attentats ont tué dix Israéliens.

Un porte-parole du Times a indiqué à HonestReporting que le journal examinait les publications des deux pigistes sur les réseaux sociaux.

Le reportage du site sur les publications antisémites en ligne d'un autre pigiste du Times, Fady Hanona, a conduit le journal à rompre ses liens avec Hanona au début du mois.

De plus, il a appelé au meurtre de juifs sur les réseaux sociaux, selon HonestReporting.

"Je n'accepte pas de juifs, d'israéliens ou de sionistes, ou toute autres personnes qui parlent hébreu. Je suis pour les tuer où qu'ils soient : enfants, personnes âgées et soldats", a écrit Hanona en arabe, selon l'organisme de surveillance.

"En fin de compte, les Juifs sont des fils de chiens et je suis pour les tuer et les brûler comme Hitler l'a fait. J'en serais extrêmement heureux", a-t-il écrit aux côtés de deux emojis souriants.

Hanona a depuis supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux.

"Le New York Times n'avait travaillé avec ce journaliste indépendant que ces dernières semaines", a précisé un porte-parole du Times. "Nous ne le faisons plus".