Des organisations juives fustigent le président argentin pour avoir comparé les morts du Covid-19 à la Shoah

"La pandémie a tué entre un et deux Holocaustes"

Des organisations juives ont fustigé le président argentin Alberto Fernández pour avoir comparé, pour la deuxième fois en trois mois, le nombre de décès dus à la pandémie de Covid-19 à la Shoah.

"Nous ne savons toujours pas combien de personnes sont mortes dans cette pandémie. Selon les Nations unies, entre 6 et 10 millions de personnes sont mortes. Nous n'avons pas le chiffre exact, précis. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que la pandémie a tué entre un et deux Holocaustes. C'est une tonne de gens", a déclaré M. Fernandez alors qu'il s'exprimait lors d'un séminaire sur la diversité et l'inclusion pour la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) la semaine dernière.

Les propos ont immédiatement été condamnés par la DAIA, la délégation des associations juives argentines, la Ligue anti-diffamation et B'nai Brith International.

"Une fois de plus, depuis la première magistrature de la République argentine, et à la clôture du sommet de la CELAC, la pandémie et ses effets dévastateurs ont été comparés à la tragédie unique et incomparable qu'a représenté la Shoah", a tweeté DAIA.

B'nai Brith International a écrit dans un tweet que la comparaison entre la pandémie et la Shoah est "tout simplement inacceptable, et montre un manque de respect pour les victimes. Rien n'est comparable à cette tragédie unique dans l'histoire de l'humanité".

M. Fernández avait accueilli Dani Dayan, président de l'autorité et du musée du mémorial de la Shoah Yad Vashem, à la Casa Rosada, ou bureau du président argentin, en juillet, où les deux hommes avaient parlé de la montée des discours de haine et de l'antisémitisme.

M. Dayan a affirmé que M. Fernández a "exprimé une grande frustration" sur le fait que justice n'a pas été rendue pour l'attentat à la bombe de l'AMIA en 1994, qui a visé la communauté juive de Buenos Aires et tué plus de 80 personnes.