Etats-Unis: toujours plus d'agressions antisémites à New York, présence renforcée de la police autour des synagogues

La police a signalé 15 crimes de haine anti-juifs en juillet, soit une hausse de 114 %

Le département de police de New York a annoncé lundi deux arrestations pour crimes de haine présumés contre des Juifs, alors que les attaques antisémites continuent de se multiplier dans la ville.

Le chef de la police de New York, Keechant L. Sewell, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'un homme avait été arrêté pour avoir frappé un Juif au visage.

L'homme, du nom de Carrington Maddox, 31 ans, a attaqué un homme juif de 27 ans dans une rue de la ville dans l'après-midi du 22 août, a annoncé la police. Il a été accusé de harcèlement aggravé et de menaces en tant que crime de haine.

Carrington Maddox n'a pas d'antécédents criminels connus à New York, mais possède un casier judiciaire au Nevada et en Floride.

La police a également arrêté un mineur pour deux incidents distincts. Le premier a eu lieu le 21 août, lorsque deux hommes juifs ont été aspergés à quelques minutes d'intervalle avec un extincteur alors qu'ils se rendaient à la prière du matin. L'une des victimes avait 72 ans et l'autre 64 ans.

L'homme de 64 ans a également été frappé au visage, a indiqué la police.

Le suspect a été accusé de voies de fait, de voies de fait en tant que crime de haine et de harcèlement aggravé.

Les trois attaques ont eu lieu dans le quartier ultraorthodoxe de Williamsburg à Brooklyn.

La police de New York a indiqué que les arrestations pour crimes de haine avaient augmenté de 103 % cette année, et que les arrestations pour attaques contre des Juifs avaient augmenté de 45 %.

A l'approche de la période des fêtes juives, la police a déclaré qu'elle intensifiait les patrouilles autour des synagogues et d'autres sites sensibles, renforçant la coordination avec les groupes de sécurité communautaires.

Les incidents antisémites à New York ont ​​augmenté ces dernières années. Les Juifs sont le groupe le plus ciblé par les crimes de haine sur une base annuelle, par habitant et en termes absolus. La Ligue anti-diffamation a signalé un nombre record d'incidents l'année dernière.

La police de New York a traité 149 crimes de haine antijuifs entre le début de l'année et le 28 juin, ce qui représente un incident toutes les 29 heures en moyenne. Les attaques vont des agressions violentes aux insultes raciales en passant par des dommages matériels.

La police a notamment signalé 15 crimes de haine anti-juifs en juillet, une augmentation de 114 % par rapport à la même période l'an dernier.

Récemment, trois mineurs ont été arrêtés pour vol qualifié après avoir arraché la kippa de la tête d'un jeune de 13 ans, tandis que la Ligue anti-diffamation a indiqué vendredi qu'un véhicule de pompiers avait été vandalisé avec une croix gammée .

Plus tôt ce mois-ci, le mot "Hitler" a été peint sur le mur d'une synagogue fréquentée par des survivants de la Shoah à Brooklyn, et des tracts antisémites ont été distribués dans les quartiers résidentiels de Long Island.